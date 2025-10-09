Come è finito il primo trapianto di fegato di maiale in un uomo vivo
Per la prima volta nella storia una persona viva ha ricevuto un fegato da un maiale geneticamente modificato. L'organo, anche se solo per poco più di un mese, è stato in grado di funzionare, svolgendo le normali funzioni epatiche. Anche se la strada è ancora lunga, per gli esperti questo intervento rappresenta una "pietra miliare nell'epatologia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Eseguito il primo trapianto di microbiota: grande successo al Bufalini di Cesena - Cesena, 18 agosto 2025 – Grande soddisfazione all'Ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato eseguito con successo il primo trapianto di microbiota dall’unità operativa di Gastroenterologia ed ... Riporta ilrestodelcarlino.it
Primo trapianto di polmone da maiale a uomo, vitale per 9 giorni - Per la prima volta, un polmone di maiale trapiantato in una persona dichiarata in uno stato irreversibile di morte cerebrale è rimasto vitale e funzionale per un periodo di 9 giorni. Come scrive ansa.it