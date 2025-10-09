Come disdire Dazn senza impazzire | la guida pratica da browser e app

Come prendersi una pausa da calcio, football americano, golf e pugilato su Dazn senza fastidi e senza assilli. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Come disdire Dazn senza impazzire: la guida pratica da browser e app

In questa notizia si parla di: disdire - dazn

Dazn scrive una lettera a circa 2mila utenti pirata che hanno visto le partite della Serie A illecitamente non pagando l’abbonamento. Chiedendo il corrispettivo di 500 euro per chiudere la questione senza adire le vie legali che potrebbero portare, secondo fonti - facebook.com Vai su Facebook

Come disdire Netflix senza impazzire: la guida pratica da browser e app - Disdire l’abbonamento Netflix è un’operazione semplice, che può essere effettuata sia da browser che da app. Si legge su wired.it