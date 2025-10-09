Come comitato Felix abbiamo più volte denunciato la svendita di Piazza Plebiscito a Napoli | ora gli atti ci danno ragione

Piazza Plebiscito a prezzi di saldi. Dopo il “settembre nero” dei concerti (ribadisco un intero mese, settembre 2025) in Piazza Plebiscito, in pienissimo centro abitato, preparativi all’occupazione del mese di dicembre: mercatini di Natale, concertini, stelle filanti e concertone di Capodanno. “Occuperanno la piazza tutto dicembre e oltre”, mi allerta Eugenio Tremante, medico e consigliere alla Cultura molto attivo della Municipalità 1. Come Comitato Felix abbiamo più volte denunciato la svendita di Piazza Plebiscito a Napoli. Ora gli atti ci danno finalmente ragione. Da quattro anni l’avvocata Antonella Esposito Gagliardo e io raccogliamo firme contro i concerti in piazza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

