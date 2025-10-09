Colpo nella notte al supermercato | ladri sfondano una porta antipanico
Momenti concitati nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre al supermercato Conad di San Giorgio di Nogaro, preso di mira da una banda di ladri entrata in azione con rapidità e decisione. I malviventi, approfittando dell’oscurità, sono riusciti a forzare una porta antipanico e ad accedere. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: colpo - notte
Colpo di notte alla gioielleria nel centro di Firenze: via preziosi per centinaia di migliaia di euro
Colpo sul Porto canale, spaccano la saracinesca per il furto in gioielleria nel cuore della notte
Incidente fatale nella notte: finisce con lo scooter nel fosso e muore sul colpo
Colpo nella notte a Trento, imprenditore sequestrato e derubato. Il bottino ammonterebbe a decine di migliaia di euro tra contanti, gioielli e beni di lusso. - facebook.com Vai su Facebook
Due esplosioni nella notte ma il colpo al Postamat fallisce: caccia ai banditi https://ift.tt/4fdc6Hb https://ift.tt/e7lTS1V - X Vai su X
Ladri al supermercato Conad di via Ciotti, aprono la cassaforte con flex e piede di porco: danni per quasi 20mila euro - A pochi chilometri di distanza, a Grizzo, il ritrovamento di un'Audi A6 Avant rubata il 1. Scrive ilgazzettino.it
Perugia, colpaccio al supermercato: spiano il pin e in pochi istanti rubano duemila euro - Una coppia di ladri in azione nel supermercato di quartiere, con un colpo rapido e studiato nei minimi dettagli. Secondo ilmessaggero.it