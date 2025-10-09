Colpo diplomatico di Trump ora sogna il premio Nobel per la Pace

Donald Trump ha raggiunto il più grande risultato diplomatico del suo secondo mandato e forse della sua storia alla Casa Bianca. Il successo nell’impresa in Medio Oriente rappresenta per lui la prova definitiva per accreditarsi come mediatore e pacificatore e spianargli la strada verso il premio Nobel per la Pace che tanto ambisce ma che difficilmente otterrà, almeno quest’anno. Sarebbe il quinto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

