Colpo di scena Valeria Marini rivela il motivo del litigio con la madre | ecco perché Gianna Orrù non le parla più
Il gelo tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù è ormai cosa nota, ma solo in questi giorni il motivo del loro allontanamento ha preso forma attraverso dichiarazioni pubbliche rilasciate dalle dirette interessate. Se fino a domenica scorsa tutto era avvolto nel mistero, con la Orrù che parlava di un episodio « gravissimo » senza mai entrare nei dettagli, ora la showgirl rompe il silenzio e offre la sua versione dei fatti. La frattura familiare, secondo quanto emerso, ruoterebbe attorno alla truffa di cui la signora Orrù è stata vittima anni fa, un episodio che ha avuto ripercussioni profonde non solo sul piano personale ma anche nei rapporti più stretti. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: colpo - scena
Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park
Star wars: la scena straziante di 48 anni ripresa in foundation con un colpo di scena inquietante
Attore di The Young and The Restless conferma l’uscita dopo un colpo di scena drammatico
Colpo di scena: Rosanna Volpe nuova procuratrice capo di Firenze. Battuto il favorito Liguori. Il plenum del Csm l’ha votata a maggioranza: 18 voti contro i 13 andati ad Alberto Liguori, procuratore di Civitavecchia - X Vai su X
“Trovato in casa dei Sempio”. Garlasco, un altro colpo di scena: l’esclusiva a Quarto Grado - facebook.com Vai su Facebook
Colpo di scena, Valeria Marini rivela il motivo del litigio con la madre: ecco perché Gianna Orrù non le parla più - Valeria Marini e la madre Gianna Orrù sono in pessimi rapporti: la donna non rivolge più la parola alla showgirl. Segnala donnapop.it
Diaco va a bere dietro le quinte di Bellamà, Valeria Marini ne approfitta per cantare e lui rientra allarmato - Durante la puntata di oggi di Bellamà, programma del pomeriggio di Rai1, il conduttore Pierluigi Diaco si è allontanato brevemente per bere durante il momento della “posta stellare”, spazio che vede ... Secondo fanpage.it