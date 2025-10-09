Colpito dal botulino per i funghi portati dalla Calabria scatta l’allarme per gli altri parenti

Ricoverato, e poi dimesso dopo le cure, un quarantenne a Torino che era andato a trovare la famiglia: ora è caccia allo stesso prodotto sott’olio regalato ad altri congiunti in tutta Italia. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Colpito dal botulino per i funghi portati dalla Calabria, scatta l’allarme per gli altri parenti

In questa notizia si parla di: colpito - botulino

Docente precario colpito da botulino rischia licenziamento, l’appello perché gli venga conservato il posto in una scuola di Bologna

“Botulino nel miele”, bimbo di 6 mesi colpito da paralisi improvvisa: salvato col siero dopo corsa di 800km

Una corsa contro il tempo per salvare un bimbo di 6 mesi Colpito da una paralisi improvvisa, è stato salvato grazie alla diagnosi dei medici e a una corsa di oltre 800 km della polizia per consegnare il siero antibotulinico. - facebook.com Vai su Facebook

Botulino nei funghi sott'olio. Rintracciati tutti i vasetti artigianali contaminati - Aveva mangiato i funghi che aveva preparato e regalato a diversi parenti tra Piemonte, Sardegna e Calabria ... Come scrive rainews.it

Torino, intossicato dal botulino dopo aver mangiato i funghi sott’olio che aveva preparato - Uomo di 40 anni salvato al Martini di Torino dopo aver mangiato funghi sott’olio fatti in casa. Si legge su quotidianopiemontese.it