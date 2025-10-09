Colorina intervento immediato sul centro di accoglienza | la rassicurazione del ministro dell’Interno
Non si placa il dibattito dopo il gravissimo episodio di violenza avvenuto nei giorni scorsi a Sondrio. Un’aggressione brutale, compiuta da un giovane richiedente asilo del Mali ospitato nel Centro di Accoglienza Straordinaria di Valle di Colorina, che ha acceso i riflettori sul sistema di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
