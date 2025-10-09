Cappotto jacquard e camicia bianca? Perché no? A volte nell’armadio si ha bisogno di un capo spiazzante, vale a dire uno di quei pezzi che affascinano ma che non vengono indossati tutti i giorni. Questo non perché siano riservati ad occasioni particolarmente formali, bensì perché hanno una personalità talmente forte da sembrare “too much” mettendoli. Eppure bisogna trovare il coraggio di farlo perché, se sono stati acquistati, vuol dire che incontravano il nostro gusto e ci rendevano felici la prima volta che li abbiamo visti. Il trucco sta nello smorzarli con pezzi basici e neutri, lineari e minimal. 🔗 Leggi su Amica.it

Colorato, fantasioso e inaspettato, abbinato a una camicia bianca spiazza e affascina al primo sguardo