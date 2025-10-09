Inter News 24 Collovati, ex giocatore di Milan Inter e Roma, ha parlato a Tvluna.it dell’inizio di stagione della Serie A, avvertendo sulle proprie gerarchie. Fulvio Collovati, ex giocatore di Milan, Inter e Roma, ha commentato l’inizio di stagione della Serie A ai microfoni di Tvluna.it, delineando la sua griglia delle favorite per lo scudetto e soffermandosi sulle prestazioni dei nerazzurri guidati da Cristian Chivu. LOTTA SCUDETTO – «Nella lotta al titolo il Napoli deve temere in primis l’Inter, dopo dico Milan, la Roma del Gasp e la Juventus». FORZA DELL’INTER – «La formazione di Cristian Chivu va in rete con estrema facilità e ha ritrovato lo spirito, la voglia. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Collovati avverte: «L’Inter è la vera minaccia per il Napoli. La sua forza è che fa questo con estrema facilità»