ColliAmo Le Terme

il 19 ottobre 2025. Manifestazione podistica ludico - motoria non competitiva, con 3 percorsi da 7 Km (asfalto e sterrato) e 14 - 18 Km (Misto collinare + asfalto). Partenza e arrivo Domenica 19 ottobre dalla Casa di soggiorno e ospitalità San Marco a Monteortone (Abano Terme). 🔗 Leggi su Padovaoggi.it