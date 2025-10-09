ColliAmo Le Terme
il 19 ottobre 2025. Manifestazione podistica ludico - motoria non competitiva, con 3 percorsi da 7 Km (asfalto e sterrato) e 14 - 18 Km (Misto collinare + asfalto). Partenza e arrivo Domenica 19 ottobre dalla Casa di soggiorno e ospitalità San Marco a Monteortone (Abano Terme). 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: colliamo - terme
"Colliamo le Terme", marcia tra i colli Euganei - motoria non competitiva che si svolgerà nei territori del Parco Colli Euganei nei comuni di Teolo, Abano Terme e ... padovaoggi.it scrive
"Colliamo le terme" - Motoria a passo libero su strade asfaltate e sentieri nei Colli Euganei attraverso i Comuni di Abano Terme, Torreglia e Teolo. Secondo padovaoggi.it