Collettiva d' arte organizzata dalla fondazione Costanza

Alessandro Costanza e Filippo Lo Iacono presentano una collettiva d'arte presso l'Ex Real Fonderia alla Cala di Palermo dal 10 al 17 ottobre 2025, inaugurazione venerdì alle ore 16. Con il patrocinio della città di Palermo. ARTISTI IN ESPOSIZIONE:Serena Contino Marco Troia Alessandra.

