Colle Val d’Elsa ‘accende la luce’ E’ stata decisa la riqualificazione totale dell’illuminazione pubblica

È stato annunciato dal vicesindaco di Colle che essendo uno dei punti fondamentali dell'attuale amministrazione comunale la riqualificazione totale dell'illuminazione pubblica a Colle, sta procedendo con l'affidamento del rifacimento di tutto il sistema. Un progetto ambizioso che punta a rinnovare completamente il sistema di illuminazione cittadino, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita, la sicurezza e il decoro urbano, con uno sguardo anche alla valorizzazione del patrimonio storico e architettonico. Nelle scorse settimane, il Comune ha ricevuto alcune proposte di project financing relative alla pubblica illuminazione.

