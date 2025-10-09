Colico e l’ombra della mafia sulle Olimpiadi | gli investigatori della Dia nel cantiere dello svincolo

Colico (Lecco), 9 ottobre 2025 – Gli investigatori della Dia nel cantiere delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. Giovedì mattina è stato effettuato un accesso ispettivo antimafia nel cantiere de completamento dello s vincolo della Statale 36 a Piona di Colico. È una delle opere infrastrutturali olimpiche per migliorare i collegamenti tra Milano e la Valtelina. I controlli sono scattati all'indomani dell'arresto dei due fratelli Leopoldo e Alvise Cobianchi, di 38 anni il più grande e 36 il minore. I due, entrambi ultrà della Lazio, sarebbero vicini ad esponenti della mala capitolina e avrebbero cercato di infiltrarsi negli ambienti di Cortina per controllare la movida proprio durante gli ormai imminenti Giochi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

