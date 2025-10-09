Code e rallentamenti in A1 per la presenza di nebbia tra Parma e Reggio Emilia

Parmatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Code e rallentamenti in mattinata lungo l’autostrada A1, tra i caselli di Parma e di Terre di CanossaCampegine, in direzione Bologna. I problemi al traffico si sono verificati per la presenza di traffico intenso e anche per alcuni banchi di nebbia, tra le 8 e le 9 della mattinata di giovedì 9. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: code - rallentamenti

