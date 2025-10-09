Cocaina e chiavi a bordo di un’auto scatta la perquisizione in un appartamento di Vieste | due arresti

Polizia trova cocaina e chiavi a bordo di un’auto, scatta la perquisizione in un appartamento di Vieste dove sequestra ingenti quantitativi di stupefacente. Per il fatto, gli agenti hanno arrestato due uomini, di 44 e 34 anni, entrambi con precedenti di polizia, ritenuti responsabili del reato di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: cocaina - chiavi

