CN Geologi Filippo Cappotto riconfermato vicepresidente vicario
Roma, 9 ott. ( - È una riconferma di peso quella di Filippo Cappotto, geologo siciliano, eletto nuovamente vicepresidente vicario del Consiglio Nazionale dei Geologi per il quinquennio 2025-2030. Dopo il primo mandato conclusosi con risultati importanti, la sua figura si rafforza ulteriormente all'interno del nuovo Consiglio guidato dal presidente Roberto Troncarelli. Un segno chiaro di continuità, fiducia e riconoscimento del valore strategico del suo contributo. Cappotto, originario della Sicilia, continuerà a ricoprire una delle cariche più rilevanti dell'organo nazionale di rappresentanza della professione geologica, con un ruolo ancora più centrale nella definizione delle politiche operative e nei rapporti con le istituzioni, sia a livello nazionale che territoriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: geologi - filippo
