Clima Copernicus | settembre più caldo di sempre

Tv2000.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mese di settembre 2025 è stato il terzo settembre più caldo a livello globale. Lo rileva il Copernicus Climate Change Service. Servizio di Marco Bergamaschi  TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

clima copernicus settembre pi249 caldo di sempre

© Tv2000.it - Clima, Copernicus: settembre più caldo di sempre

In questa notizia si parla di: clima - copernicus

clima copernicus settembre pi249Copernicus, il mese passato il terzo settembre più caldo della storia - Questo il dato principale che emerge dall'ultimo bollettino climatico messo a punto da Copernicus, il programma gestito dalla Commissione eur ... msn.com scrive

Clima: Copernicus, emissioni CO2 2025 ai massimi da 23 anni in Europa - Le emissioni totali di carbonio stimate per l'Unione Europea e il Regno Unito, dalla fine di agosto e con la stagione degli incendi ancora in corso, sono ... Come scrive borsaitaliana.it

Cerca Video su questo argomento: Clima Copernicus Settembre Pi249