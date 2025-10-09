Clelia Mancini uccisa a colpi di pistola arrestato l' ex marito | Le ha sparato in strada L' orrore davanti al nipote 12enne

Leggo.it | 9 ott 2025

Ha aperto il fuoco in strada, in mezzo alla gente, tra le vie del piccolo paesino di Lettomanoppello, nel Pescarese, dove tutti conoscono tutti. E dove tutti, ovviamente, conoscevano loro, Antonio. 🔗 Leggi su Leggo.it

clelia mancini uccisa colpiFemminicidio a Pescara, donna uccisa a colpi di pistola: arrestato l'ex marito, dopo la fuga si era barricato in un bar - Femminicidio e orrore a Lettomanoppello, paesino in provincia di Pescara: un uomo di 69 anni, Antonio Mancini, avrebbe ucciso a colpi di pistola in strada l'ex moglie Clelia, 66 anni. Scrive msn.com

