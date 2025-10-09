Clan Belforte confisca di beni per oltre mezzo milione di euro

Casertanews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diventa definitiva la confisca di beni per un valore complessivo di oltre 500mila euro riconducibili a un imprenditore ritenuto fiduciario del clan Belforte, storica organizzazione camorristica attiva tra Marcianise, Maddaloni e l’area centrale della provincia di Caserta.La Quinta sezione della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: clan - belforte

Processo bis per lo sconto di pena affiliato del clan dei Belforte

clan belforte confisca beniConfisca definitiva da oltre 500mila euro: imprenditore ritenuto vicino al clan Belforte perde tutti i beni - La Cassazione conferma le decisioni dei giudici di merito: sigilli a imprese e beni riconducibili a un imprenditore casertano accusato di essere il fiduciario del clan ... Segnala casertace.net

clan belforte confisca beniCasal di Principe, sequestrati beni del clan dei Casalesi: c'era anche un bunker - Un milione di euro, a tanto ammonta il sequestro di veicoli, case e diversi rapporti finanziari, eseguito ieri mattina dalla Divisione Anticrimine della Polizia di Stato di Caserta, su ... ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Clan Belforte Confisca Beni