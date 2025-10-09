Clair Obscur Expedition 33 | Aggiornamento gratuito in arrivo ricco di contenuti

Sandfall Interactive ha svelato che Clair Obscur: Expedition 33 riceverà presto un grande aggiornamento gratuito, pensato come un dono alla community che ha sostenuto il gioco sin dal lancio. Il titolo, acclamato per la sua originalità visiva e narrativa, ha raggiunto oltre cinque milioni di copie vendute, un traguardo straordinario per uno studio indipendente. Clair Obscur Expedition 33 – Gamerbrain.net Il direttore Guillaume Broche, intervistato da Eurogamer, ha accennato con ironia ai contenuti in arrivo, promettendo “ un po’ di whee e un po’ di whoo ”, frase che ha subito acceso la curiosità dei fan. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

