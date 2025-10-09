Clair Obscur Expedition 33 | Aggiornamento gratuito in arrivo ricco di contenuti
Sandfall Interactive ha svelato che Clair Obscur: Expedition 33 riceverà presto un grande aggiornamento gratuito, pensato come un dono alla community che ha sostenuto il gioco sin dal lancio. Il titolo, acclamato per la sua originalità visiva e narrativa, ha raggiunto oltre cinque milioni di copie vendute, un traguardo straordinario per uno studio indipendente. Clair Obscur Expedition 33 – Gamerbrain.net Il direttore Guillaume Broche, intervistato da Eurogamer, ha accennato con ironia ai contenuti in arrivo, promettendo “ un po’ di whee e un po’ di whoo ”, frase che ha subito acceso la curiosità dei fan. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Clair Obscur: Expedition 33 ha venduto 5,3 milioni di copie, in arrivo un update con nuovi contenuti - Il GdR francese Clair Obscur: Expedition 33, sviluppato da Sandfall Interactive e pubblicato da Kepler Interactive, ha ufficialmente superato quota 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo.
Clair Obscur Expedition 33 festeggia 5 milioni di copie con un enorme aggiornamento gratuito - Sandfall Interactive prepara un grande aggiornamento gratuito per Clair Obscur: Expedition 33, un gesto speciale dedicato a chi ha reso il gioco un successo mondiale.