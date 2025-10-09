Civita Castellana piange Paolo Bonacelli | ha attraversato oltre mezzo secolo di cinema
Un volto che ha accompagnato negli anni gli appassionati di cinema, ma soprattutto un attore che ha inorgoglito e non poco Civita Castellana. Nella notte è scomparso Paolo Bonacelli, noto per la sconfinata filmografia che lo ha visto impersonare tanti personaggi a cui ancora oggi si è molto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
