Civita Castellana piange Paolo Bonacelli | ha attraversato oltre mezzo secolo di cinema

Un volto che ha accompagnato negli anni gli appassionati di cinema, ma soprattutto un attore che ha inorgoglito e non poco Civita Castellana. Nella notte è scomparso Paolo Bonacelli, noto per la sconfinata filmografia che lo ha visto impersonare tanti personaggi a cui ancora oggi si è molto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

