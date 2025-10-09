Cividate. Tragedia al confine tra le province di Bergamo e Brescia: un giovane di 21 anni, marocchino, è morto annegato nel fiume Oglio dopo aver tentato di sfuggire ai carabinieri. Nel pomeriggio di mercoledì 8 ottobre una pattuglia aveva notato il ragazzo aggirarsi con atteggiamento sospetto nel centro del paese. Alla vista dei militari, è scappato verso il santuario lungo il fiume e, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, si è gettato in acqua per poi essere travolto dalla corrente proprio davanti agli occhi dei militari. Sul posto vigili del fuoco, sommozzatori e un elicottero per le ricerche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Cividate, si getta nell’Oglio per sfuggire ai carabinieri: muore annegato