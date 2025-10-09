Cividate fugge dai carabinieri e si getta nell’Oglio | morto 21enne

Cividate al Piano (Bergamo), 9 ottobre 2025 – Tragedia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 ottobre, a Cividate al Piano, a cavallo delle province di Bergamo e Brescia. Un ragazzo di 21 anni di origini marocchine è morto dopo essere caduto nel fiume Oglio. Stando a quanto emerso la tragedia si sarebbe consumata mentre il giovane cercava di fuggire dai carabinieri. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri nel piccolo comune della bergamasca. I militari – stando a quanto emerso – hanno notato il 21enne intento ad aggirarsi con fare ritenuto sospetto in paese. Alla vista dei carabinieri il ragazzo ha iniziato la sua fuga, correndo per gettarsi nel fiume, in modo da fare perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

