Civ 2025 | tutti i campioni italiani premiati al Mugello
Si è chiusa al Mugello la stagione 2025 del Campionato Italiano Velocità. Così, sul podio dello spettacolare circuito toscano sono stati consegnati i titoli di tutte le categorie, la maggior parte dei quali sono stati assegnati proprio durante l'ultimo weekend di gara. Non è il caso della Superbike, arrivata al Mugello con un campione già designato, Alessandro Delbianco, mentre la Production Bike che vi corre in concomitanza ha visto la consegna del titolo a Davide Stirpe dopo la Superpole Race. Il Campione italiano di Sport Bike è invece Bruno Ieraci, mentre per la Supersport 600 Ng il titolo va a Luca Ottaviani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Le premiazioni dei Campioni I Campioni Dunlop CIV e quelli CIV Junior 2025 tutti insieme sullo stesso palco. Si sono svolte domenica sera al Mugello, a chiusura dell'ultimo appuntamento stagionale del CIV, le premiazioni dei protagonisti dei due Campionati
Dunlop CIV 2025, Mugello: Luca Ottaviani è il nuovo Campione della Supersport 600, Stirpe Campione in Production Bike! Le gare della domenica [RISULTATI] - Ecco i risultati di SBK, Production Bike, Supersport 600 NG, Premoto3, Moto3 e Sport Bike ... Lo riporta moto.it
Autodromo Varano: incoronati i campioni CIV Junior 2025 - L’Autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari è stato teatro del round conclusivo del CIV Junior, con l’impianto che ha ospitato l’atto finale della stagione 2025. sportparma.com scrive