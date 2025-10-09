Civ 2025 | tutti i campioni italiani premiati al Mugello

Si è chiusa al Mugello la stagione 2025 del Campionato Italiano Velocità. Così, sul podio dello spettacolare circuito toscano sono stati consegnati i titoli di tutte le categorie, la maggior parte dei quali sono stati assegnati proprio durante l'ultimo weekend di gara. Non è il caso della Superbike, arrivata al Mugello con un campione già designato, Alessandro Delbianco, mentre la Production Bike che vi corre in concomitanza ha visto la consegna del titolo a Davide Stirpe dopo la Superpole Race. Il Campione italiano di Sport Bike è invece Bruno Ieraci, mentre per la Supersport 600 Ng il titolo va a Luca Ottaviani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

