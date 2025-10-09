Circondato e picchiato con i rami di una palma a Porta Capuana | infilzato con le punte delle foglie

L'uomo, un 52enne, ha riportato una ferita penetrante alla gamba con presenza di corpo estraneo all'interno. Sulla vicenda indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: circondato - picchiato

OLBIA – AGGRESSIONE IN PIENO CENTRO, PICCHIATO IN PIAZZA REGINA MARGHERITA Paura ieri sera a Olbia, in piazza Regina Margherita, dove un gruppo di circa dieci ragazzi ha circondato e picchiato Mario Gasparoli, 54 anni, conosciuto in città p - facebook.com Vai su Facebook

Casella, il professore aggredito a Pisa: “Circondato e colpito da fascisti entrati in aula” - X Vai su X

Circondato da da sconosciuti e picchiato, indagano i carabinieri - Circondato e picchiato con tronchi di una palma alle gambe: l'episodio di violenza, sul quale sono in corso indagini da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di accaduto, è accaduto stanotte ne ... Secondo ansa.it