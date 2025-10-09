Circondato e picchiato con i rami di una palma a Porta Capuana | infilzato con le punte delle foglie

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo, un 52enne, ha riportato una ferita penetrante alla gamba con presenza di corpo estraneo all'interno. Sulla vicenda indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: circondato - picchiato

circondato picchiato rami palmaCircondato da da sconosciuti e picchiato, indagano i carabinieri - Circondato e picchiato con tronchi di una palma alle gambe: l'episodio di violenza, sul quale sono in corso indagini da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di accaduto, è accaduto stanotte ne ... Secondo ansa.it

