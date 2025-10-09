Circondato da sconosciuti e picchiato indagano i carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minuto Circondato e picchiato con tronchi di una palma alle gambe: l’episodio di violenza, sul quale sono in corso indagini da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di accaduto, è accaduto stanotte nella zona di Porta Capuana, a Napoli. Secondo una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, un 52enne originario dell’India mentre si trovava a Porta Capuana sarebbe stato circondato da un gruppo di persone a lui sconosciute che senza alcun apparente motivo lo avrebbero aggredito colpendolo violentemente con parti di una palma alla gamba. La vittima è stata dimessa con una prognosi di 14 giorni dall’ospedale Vecchio Pellegrini per una “ferita penetrante con presenza di corpo estraneo (acume di palma delle dimensioni di circa 5 cm) nella regione laterale della coscia destra”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Circondato da sconosciuti e picchiato, indagano i carabinieri

