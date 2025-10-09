Cipro l’assedio immobiliare per trasformarla in un protettorato di Israele

Cipro, situata ai margini del Levante, negli ultimi anni è considerata la “Nuova Terra Promessa” o la “porta sul retro d’Israele”. L’isola infatti è al centro di una crescente influenza israeliana: da un lato attraverso investimenti immobiliari, dall’altro come base strategica per esercitazioni e operazioni legate al genocidio a Gaza. Cipro è uno Stato insulare del Mediterraneo Orientale, membro dell’Unione Europea. L’isola è per il 36% occupata illegalmente dalla Turchia, mentre le aree di Akrotiri e Dhekelia sono ancora amministrate dal Regno Unito come basi militari. Oggi, l’isola rappresenta una retrovia strategica per Israele, che vi esercita una crescente influenza. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Cipro, l’assedio immobiliare per trasformarla in un protettorato di Israele

In questa notizia si parla di: cipro - assedio

La Flotilla rifiuta la proposta di Meloni: "Non consegneremo gli aiuti a Cipro, l'obiettivo è rompere l'assedio a Gaza"

Flotilla snobba proposta di governo di dare aiuti a Cipro e tira dritto: "Vogliamo rompere l'assedio", Sa'ar: "Provocatori al servizio di Hamas"

Dicembre 1992, 500 pacifisti italiani e stranieri camminano verso Sarajevo per rompere l’assedio. Trent’anni dopo, la scelta della Flotilla di non fermarsi a Cipro richiama quella stessa determinazione: mettere i corpi in gioco per dare visibilità a un conflitto che - X Vai su X

Dicembre 1992, 500 pacifisti italiani e stranieri camminano verso Sarajevo per rompere l’assedio. Trent’anni dopo, la scelta della Flotilla di non fermarsi a Cipro richiama quella stessa determinazione: mettere i corpi in gioco per dare visibilità a un conflitto che - facebook.com Vai su Facebook

Milano, conviene comprare una seconda casa e trasformarla in un Airbnb? Pro e contro dell’investimento immobiliare - Dell’esigenza di limitare il fenomeno si sono fatti portavoce gli amministratori delle città dove il business è più diffuso e tra ... Segnala milano.corriere.it