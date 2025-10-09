Cioccotuscia la festa più dolce e gustosa di Viterbo

Viterbotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento a Viterbo con la festa più dolce dell'anno. Sabato 11, domenica 12, sabato 18 e domenica 19 ottobre, infatti, è organizzato il CioccoTuscia.La manifestazione è aperta a tutti gli amanti del cioccolato, grandi e piccoli. In programma non solo dolci: sono infatti organizzati laboratori. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

