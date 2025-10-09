Cinzia Pinna Ragnedda torna in carcere dopo il tentato suicidio | analisi dei Ris sullo yacht del 41enne

Emanuele Ragnedda, il 41enne reo confesso del femminicidio di Cinzia Pinna, ha lasciato il reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura della Asl, dopo aver tentato il suicidio pochi giorni fa. L'uomo è stato dimesso e condotto in carcere. Intanto, il Ris è al lavoro sullo yacht di proprietà della famiglia di Ragnedda. Si cercano ancora gli effetti personali della vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it