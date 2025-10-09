Novità in arrivo per tutti i tifosi dell’Arezzo. Amaranto Channel (sul canale 97 del digitale terrestre) ha annunciato che trametterà in diretta cinque partite del Cavallino da ora alla fine del girone di andata. "Il calendario ci impone di offrire ai tifosi cinque delle sei dirette previste dall’accordo con la Lega Pro, ma con l’auspicio che nel giorno di ritorno saranno messe a disposizione ulteriori gare da aggiungere – spiega il direttore di Amaranto Channel Luca Caneschi (nella foto) - la prima diretta sarà quella di Ravenna domenica 19 ottobre, una gara che alla luce della classifica non possiamo non inserire nel nostro calendario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cinque partite in diretta su Amaranto Channel