I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza cautelare con cui il gip di Palermo, su richiesta della Procura, ha disposto l'interdizione all’esercizio di attività a due imprenditori e il sequestro di circa centomila euro e di un immobile. Le indagini sono scattate in una Rsa palermitana dove vi sarebbe stato sfruttamento del lavoro, intermediazione illecita e non. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Cinque lavoratori in nero in due Rsa di Palermo, strutture affidate a un commissario