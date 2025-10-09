Cinque lavoratori in nero in due Rsa di Palermo strutture affidate a un commissario
I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza cautelare con cui il gip di Palermo, su richiesta della Procura, ha disposto l'interdizione all’esercizio di attività a due imprenditori e il sequestro di circa centomila euro e di un immobile. Le indagini sono scattate in una Rsa palermitana dove vi sarebbe stato sfruttamento del lavoro, intermediazione illecita e non. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Cinque lavoratori in nero in due Rsa di Palermo, strutture affidate a un commissario - Gli ospiti sarebbero stati trovati in stato di abbandono. msn.com scrive
Lavoratori in nero in una casa di riposo, due misure cautelari nei confronti dei gestori - I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali con cui il G. Da msn.com