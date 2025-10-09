Cinque cose a cui prestare attenzione durante la sesta settimana della stagione 2025-26

Justcalcio.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-10-08 22:37:00 Il web non parla d’altro: L’azione della NFL riprenderà questo giovedì con lo scontro della NFC East tra i Philadelphia Eagles e i New York Giants. Abbiamo 15 partite in programma da giocare da giovedì sera a lunedì sera, quindi identifichiamo le cinque cose più affascinanti a cui prestare attenzione nella sesta settimana. 5. Jayden contro Caleb, seconda parte.. Ogni volta che le prime due scelte della stessa classe si riuniscono, di solito è una TV da non perdere. È stato il caso della scorsa stagione, quando Jayden Daniels ha lanciato quel folle passaggio di Ave Maria che è stato ribaltato prima di cadere direttamente nelle mani dell’ex ricevitore largo dei Commanders Noah Brown per una vittoria finale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cinque - cose

Miele, cinque cose da sapere per sfruttarlo al meglio e aiutare il benessere

Samsung Fold 7, le cinque cose da sapere sul nuovo pieghevole

Cinque cose che Pep Guardiola ha detto a GQ come boss del Manchester City suggerisce la pensione

Facebook, 5 cose che possiamo aspettarci dall’evento di oggi - Uno smartphone, un motore di ricerca, una suite di app, oppure, perché no, un’automobile social? panorama.it scrive

Cinque cose che (forse) non sapevi del film “Ricomincio da tre” di Massimo Troisi - Cinque cose che forse non conosci del film “Ricomincio da tre”: un film che nel 1981 ha battuto ogni record, cambiando la carriera di Massimo Troisi. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cinque Cose Cui Prestare