Cinque anni dalla morte di Roberta Repetto il ricordo della famiglia

Genovatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"L'amore di chi ti ha voluto veramente bene vincerà la perversità e la morte, e il ricordo di te rimarrà sempre nei nostri cuori. Ciao Bobby" Così la famiglia ha voluto ricordare Roberta Repetto a cinque anni dalla morte. La sorella Rita ha aggiunto: "Cara Bobby, oggi, nel quinto anniversario. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cinque - anni

Eddington è il miglior film sulla pandemia cinque anni dopo il COVID-19

Maxi frode di Zibibbo di Pantelleria. In cinque anni vendute 30mila bottiglie di vino comune come fossero Doc

Ted Lasso continua a dominare Apple TV cinque anni dopo il debutto di successo

cinque anni morte robertaAlessandro Venturelli scomparso da cinque anni, la madre: «È vivo, non smetto di cercarlo» - Parla Roberta Carassai, mamma del ventunenne sparito da Sassuolo (Modena) nel 2020: «In Romania ho trovato tracce del suo passaggio». Come scrive vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Cinque Anni Morte Roberta