Cinque anni dalla morte di Roberta Repetto il ricordo della famiglia

"L'amore di chi ti ha voluto veramente bene vincerà la perversità e la morte, e il ricordo di te rimarrà sempre nei nostri cuori. Ciao Bobby" Così la famiglia ha voluto ricordare Roberta Repetto a cinque anni dalla morte. La sorella Rita ha aggiunto: "Cara Bobby, oggi, nel quinto anniversario. 🔗 Leggi su Genovatoday.it