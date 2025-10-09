Cinquantenne muore in un incidente in provincia di Roma feriti anche due palermitani | una è grave

Tragico scontro nel lungomare di Tor San Lorenzo, in provincia di Roma. È di un morto e due feriti, entrambi palermitani, il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 23, a Marina di Ardea, frazione di Ardea. A perdere la vita è stato un cinquantenne del posto, Lidano Paladinelli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

