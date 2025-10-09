Cinema italiano in lutto | l’addio dell’attore dopo una straordinaria carriera e film indimenticabili

È scomparso nella serata di mercoledì 8 ottobre, all’età di 88 anni, uno dei volti più intensi e raffinati del cinema e del teatro italiani. L’attore è morto all’ospedale San Filippo Neri di Roma, dove era ricoverato da alcuni giorni. A dare la notizia è stata la moglie, Cecilia Zingaro, che ha voluto ricordarlo con discrezione, nel segno della riservatezza che aveva sempre contraddistinto anche la vita privata del marito. Nato a Civita Castellana il 28 febbraio 1937, lui lascia un’eredità artistica immensa, fatta di passione, rigore e interpretazioni che hanno segnato decenni di storia dello spettacolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it