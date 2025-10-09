Cinema dal 13 novembre nelle sale Due famiglie un funerale
Roma, 9 ott. (askanews) – Arriverà dal 13 novembre nelle sale italiane la commedia “Due famiglie, un funerale”. Un film che mescola il caos della vita familiare con il dramma di una malattia, regalando risate inaspettate e riflessioni sull’amore, sui legami e sulle beffe del destino. Peppino (Maurizio Mattioli), impresario funebre romano da sempre supportato dal maldestro Spartaco (Enzo Salvi), è un uomo che si destreggia tra funerali disastrosi, affari turbolenti e. due famiglie. Una con la moglie Lidia (Anita Kravos) e l’altra con l’amante spagnola Helena (Isabelle Adriani). Una vita già complicata, che diventa una vera e propria corsa contro il tempo quando Peppino scopre di avere solo poche settimane di vita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
