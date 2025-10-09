Cinema a I’m not everything I want to be di Klára Tasovská il PerSo Award

Perugiatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il PerSo Award 2025 va a I’m not everything I want to be di Klára Tasovská. Il film ceco vince il primo premio. La giuria composta da Graziella Bildesheim, consulente e formatrice; Beppe Leonetti, montatore e produttore e Adele Tulli, regista e docente ha premiato il lavoro della regista ceca con. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cinema - everything

Greta Gerwig riporta la fantasia al cinema con Narnia e altri 5 film in arrivo

Wifi + TV + Cinema: essenziale o completo, Sky ha il pacchetto per te in sconto

Personaggi rivali Marvel che vogliamo vedere nel cinema

Cerca Video su questo argomento: Cinema I8217m Not Everything