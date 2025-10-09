Cina primo xenotrapianto su paziente vivo fegato di maiale geneticamente modificato impiantato a 71enne | morto dopo 171 giorni

L’organo animale era stato modificato con dieci alterazioni genetiche mirate a ridurre il rischio di rigetto da parte del sistema immunitario umano e a migliorare la sicurezza della coagulazione del sangue Un uomo cinese di 71 anni è 171 giorni dopo aver ricevuto un trapianto di fegato da un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

cina primo xenotrapianto pazienteIn Cina primo trapianto al mondo di fegato maiale-uomo, ha funzionato per un mese - E' stato eseguito in Cina il primo xenotrapianto al mondo di fegato da maiale a uomo in un ricevente in vita, un paziente di 71 anni affetto ... Scrive msn.com

cina primo xenotrapianto pazienteXenotrapianto di fegato di maiale ingegnerizzato su paziente vivo, in Cina. Sopravvissuto per 171 giorni, è il primo al mondo - L'intervento, descritto sul Journal of Hepatology,è stato effettuato dall'equipe del dottor Beicheng Sun della Anhui Medical University, Hefei (Cina). Riporta msn.com

