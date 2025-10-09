Cina primo xenotrapianto su paziente vivo fegato di maiale geneticamente modificato impiantato a 71enne | morto dopo 171 giorni
L’organo animale era stato modificato con dieci alterazioni genetiche mirate a ridurre il rischio di rigetto da parte del sistema immunitario umano e a migliorare la sicurezza della coagulazione del sangue Un uomo cinese di 71 anni è 171 giorni dopo aver ricevuto un trapianto di fegato da un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Xenotrapianto di fegato di maiale ingegnerizzato su paziente vivo, in Cina. Sopravvissuto per 171 giorni, è il primo al mondo - L'intervento, descritto sul Journal of Hepatology,è stato effettuato dall'equipe del dottor Beicheng Sun della Anhui Medical University, Hefei (Cina). Riporta msn.com