Cina-Italia | ribadiscono forti legami promettono cooperazione piu’ stretta
La storia degli scambi tra Cina e Italia ha pienamente dimostrato che l’apertura, la cooperazione e lo sviluppo condiviso sono le scelte giuste basate sul patrimonio culturale e sulle esigenze pratiche di entrambi i Paesi, ha affermato ieri il ministro cinese degli Esteri Wang Yi in visita a Roma. Queste scelte servono gli interessi fondamentali e a lungo termine di entrambe le parti e riflettono le aspirazioni condivise dei due popoli, ha affermato Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, durante l’incontro con il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale d’Italia Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - italia
Cina-Italia: un ponte di 55 anni, insieme verso il futuro
