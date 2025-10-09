Cina-Italia | ribadiscono forti legami promettono cooperazione piu’ stretta

Romadailynews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia degli scambi tra Cina e Italia ha pienamente dimostrato che l’apertura, la cooperazione e lo sviluppo condiviso sono le scelte giuste basate sul patrimonio culturale e sulle esigenze pratiche di entrambi i Paesi, ha affermato ieri il ministro cinese degli Esteri Wang Yi in visita a Roma. Queste scelte servono gli interessi fondamentali e a lungo termine di entrambe le parti e riflettono le aspirazioni condivise dei due popoli, ha affermato Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, durante l’incontro con il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale d’Italia Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina italia ribadiscono forti legami promettono cooperazione piu8217 stretta

© Romadailynews.it - Cina-Italia: ribadiscono forti legami, promettono cooperazione piu’ stretta

In questa notizia si parla di: cina - italia

Italia-Cina oggi in tv, Billie Jean King Cup 2025: orari singolari e doppio, programma, streaming

Cina-Italia: un ponte di 55 anni, insieme verso il futuro

Italia-Cina oggi, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, tv, streaming

Cina-Italia: ribadiscono forti legami, promettono cooperazione piu’ stretta - La storia degli scambi tra Cina e Italia ha pienamente dimostrato che l'apertura, la cooperazione e lo sviluppo condiviso sono le scelte giuste basate sul ... Da romadailynews.it

cina italia ribadiscono fortiL'influenza cinese nelle università italiane è ancora un rischio. Il caso "Settimana Italia-Cina della Scienza" - Il rettore della Federico II Lorito invita i docenti a partecipare alla XIV Settimana Italia- Segnala ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Italia Ribadiscono Forti