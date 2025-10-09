Cina-Italia | ministro Esteri Wang Yi saggezza di civilta’ antiche guida cooperazione
La Cina e l’Italia, attingendo alla saggezza delle loro ricche civilta’ antiche, possono entrambe rafforzare i legami bilaterali e offrire percorsi pratici alla comunita’ internazionale affinche’ risponda alle sfide globali odierne, ha affermato ieri il ministro cinese degli Esteri Wang Yi a Roma. Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro con la stampa insieme al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale d’Italia Antonio Tajani. Il mutuo rispetto, l’apertura, la cooperazione e l’apprendimento reciproco sono i principi condivisi da Cina e Italia, che incarnano la saggezza di due civilta’ antiche, ha affermato Wang. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - italia
Italia-Cina oggi in tv, Billie Jean King Cup 2025: orari singolari e doppio, programma, streaming
Cina-Italia: un ponte di 55 anni, insieme verso il futuro
Italia-Cina oggi, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, tv, streaming
Italia e Cina vogliono lavorare insieme per la pace. Oggi a Villa Madama ho presieduto con il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi il Comitato Governativo , un momento importante nel dialogo bilaterale che concorre a rafforzare la nostra collaborazione - X Vai su X
Domani, 9 ottobre, il doppio appuntamento tra Cina e Italia, al via la prima frazione del Tour of Taihu Lake, corsa a tappe interamente dedicata ai velocisti. Lo stesso giorno si correrà il Gran Piemonte, con arrivo ad Acqui Terme. Ecco le formazioni scelte - facebook.com Vai su Facebook
Cina-Italia: ministro Esteri Wang Yi, saggezza di civilta’ antiche guida cooperazione - La Cina e l'Italia, attingendo alla saggezza delle loro ricche civilta' antiche, possono entrambe rafforzare i legami bilaterali e offrire percorsi ... romadailynews.it scrive
Cina-Italia: ministro Esteri Wang Yi, cooperazione vanta punti salienti, vantaggi reciproci - La cooperazione tra Cina e Italia e' ricca di punti salienti e reciprocamente vantaggiosa, ha affermato ieri a Roma il ministro cinese degli Esteri Wang ... Scrive romadailynews.it