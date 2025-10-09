Cina-Italia | ministro Esteri Wang Yi saggezza di civilta’ antiche guida cooperazione

La Cina e l’Italia, attingendo alla saggezza delle loro ricche civilta’ antiche, possono entrambe rafforzare i legami bilaterali e offrire percorsi pratici alla comunita’ internazionale affinche’ risponda alle sfide globali odierne, ha affermato ieri il ministro cinese degli Esteri Wang Yi a Roma. Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro con la stampa insieme al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale d’Italia Antonio Tajani. Il mutuo rispetto, l’apertura, la cooperazione e l’apprendimento reciproco sono i principi condivisi da Cina e Italia, che incarnano la saggezza di due civilta’ antiche, ha affermato Wang. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

