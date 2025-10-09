Cina-Italia | ministro Esteri Wang Yi incontra stampa a Roma

Romadailynews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro cinese degli Esteri Wang Yi, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese (PCC), incontra la stampa insieme al vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale d’Italia Antonio Tajani a Roma, in Italia, ieri 8 ottobre 2025. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina italia ministro esteri wang yi incontra stampa a roma

© Romadailynews.it - Cina-Italia: ministro Esteri Wang Yi incontra stampa a Roma

In questa notizia si parla di: cina - italia

Italia-Cina oggi in tv, Billie Jean King Cup 2025: orari singolari e doppio, programma, streaming

Cina-Italia: un ponte di 55 anni, insieme verso il futuro

Italia-Cina oggi, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, tv, streaming

Cina-Italia: ministro Esteri Wang Yi, saggezza di civilta’ antiche guida cooperazione - La Cina e l'Italia, attingendo alla saggezza delle loro ricche civilta' antiche, possono entrambe rafforzare i legami bilaterali e offrire percorsi ... Da romadailynews.it

cina italia ministro esteriLa Cina vuole dettare le regole del business all'Europa (e all'Italia) - Sei anni dopo la firma della Via della seta, Tajani accoglie Wang e parla di “pace”, ma i segnali da Pechino dicono tutto il contrario ... Si legge su ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Italia Ministro Esteri