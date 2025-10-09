Cina-Italia | ministro Esteri Wang Yi incontra stampa a Roma

Il ministro cinese degli Esteri Wang Yi, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese (PCC), incontra la stampa insieme al vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale d’Italia Antonio Tajani a Roma, in Italia, ieri 8 ottobre 2025. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina-Italia: ministro Esteri Wang Yi incontra stampa a Roma

In questa notizia si parla di: cina - italia

Italia-Cina oggi in tv, Billie Jean King Cup 2025: orari singolari e doppio, programma, streaming

Cina-Italia: un ponte di 55 anni, insieme verso il futuro

Italia-Cina oggi, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, tv, streaming

Italia e Cina vogliono lavorare insieme per la pace. Oggi a Villa Madama ho presieduto con il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi il Comitato Governativo , un momento importante nel dialogo bilaterale che concorre a rafforzare la nostra collaborazione - X Vai su X

Domani, 9 ottobre, il doppio appuntamento tra Cina e Italia, al via la prima frazione del Tour of Taihu Lake, corsa a tappe interamente dedicata ai velocisti. Lo stesso giorno si correrà il Gran Piemonte, con arrivo ad Acqui Terme. Ecco le formazioni scelte - facebook.com Vai su Facebook

Cina-Italia: ministro Esteri Wang Yi, saggezza di civilta’ antiche guida cooperazione - La Cina e l'Italia, attingendo alla saggezza delle loro ricche civilta' antiche, possono entrambe rafforzare i legami bilaterali e offrire percorsi ... Da romadailynews.it

La Cina vuole dettare le regole del business all'Europa (e all'Italia) - Sei anni dopo la firma della Via della seta, Tajani accoglie Wang e parla di “pace”, ma i segnali da Pechino dicono tutto il contrario ... Si legge su ilfoglio.it