Cina-Italia | ministro Esteri Wang Yi cooperazione vanta punti salienti vantaggi reciproci

La cooperazione tra Cina e Italia e’ ricca di punti salienti e reciprocamente vantaggiosa, ha affermato ieri a Roma il ministro cinese degli Esteri Wang Yi in visita nel Paese. Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni mentre partecipava alla 12ma Riunione congiunta del Comitato governativo Cina-Italia con il vice primo ministro e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano Antonio Tajani, dove ha parlato positivamente dei risultati ottenuti dalla cooperazione sino-italiana in vari settori nelle sue osservazioni conclusive. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina-Italia: ministro Esteri Wang Yi, cooperazione vanta punti salienti, vantaggi reciproci

