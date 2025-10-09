Cina-Italia | ministro Esteri sollecita piu’ forte cooperazione durante incontro a Roma

Romadailynews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri il ministro cinese degli Esteri Wang Yi, in visita in Italia, ha partecipato alla 12ma Riunione congiunta del Comitato governativo Cina-Italia a Roma, durante la quale ha invitato a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi. Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha affermato che dallo scorso anno il presidente italiano Sergio Mattarella, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il primo ministro Giorgia Meloni hanno effettuato visite in Cina, rispettivamente, e che le due parti hanno pubblicato un piano d’azione per rafforzare la loro partnership strategica globale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina italia ministro esteri sollecita piu8217 forte cooperazione durante incontro a roma

© Romadailynews.it - Cina-Italia: ministro Esteri, sollecita piu’ forte cooperazione durante incontro a Roma

In questa notizia si parla di: cina - italia

Italia-Cina oggi in tv, Billie Jean King Cup 2025: orari singolari e doppio, programma, streaming

Cina-Italia: un ponte di 55 anni, insieme verso il futuro

Italia-Cina oggi, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, tv, streaming

Cina-Italia: ministro Esteri, sollecita piu’ forte cooperazione durante incontro a Roma - Ieri il ministro cinese degli Esteri Wang Yi, in visita in Italia, ha partecipato alla 12ma Riunione congiunta del Comitato governativo Cina- Da romadailynews.it

cina italia ministro esteriTajani e Wang Yi presiedono il Comitato intergovernativo a Villa Madama. Il dialogo Italia-Cina - La cooperazione tra Italia e Cina è tornata al centro dell’agenda diplomatica questa settimana. Lo riporta formiche.net

Cerca Video su questo argomento: Cina Italia Ministro Esteri