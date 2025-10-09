Cina-Italia | ministro Esteri sollecita piu’ forte cooperazione durante incontro a Roma

Ieri il ministro cinese degli Esteri Wang Yi, in visita in Italia, ha partecipato alla 12ma Riunione congiunta del Comitato governativo Cina-Italia a Roma, durante la quale ha invitato a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi. Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha affermato che dallo scorso anno il presidente italiano Sergio Mattarella, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il primo ministro Giorgia Meloni hanno effettuato visite in Cina, rispettivamente, e che le due parti hanno pubblicato un piano d’azione per rafforzare la loro partnership strategica globale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

