Cina-Italia | 12ma Riunione congiunta del Comitato governativo a Roma
Il ministro cinese degli Esteri Wang Yi, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, partecipa alla 12ma Riunione congiunta del Comitato governativo Cina-Italia con il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale d’Italia Antonio Tajani a Roma, in Italia, ieri 8 ottobre 2025. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Cina-Italia: un ponte di 55 anni, insieme verso il futuro
Italia e Cina vogliono lavorare insieme per la pace. Oggi a Villa Madama ho presieduto con il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi il Comitato Governativo , un momento importante nel dialogo bilaterale che concorre a rafforzare la nostra collaborazione - X Vai su X
