Cina-Italia | 12ma Riunione congiunta del Comitato governativo a Roma

Romadailynews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro cinese degli Esteri Wang Yi, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, partecipa alla 12ma Riunione congiunta del Comitato governativo Cina-Italia con il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale d’Italia Antonio Tajani a Roma, in Italia, ieri 8 ottobre 2025. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

