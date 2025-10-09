Cina | Hainan solide vendite duty-free durante vacanze per Settimana d’oro

La provincia meridionale insulare cinese di Hainan ha registrato solide vendite duty-free offshore durante gli otto giorni di vacanza per la Giornata nazionale, noti anche come “Settimana d’oro”, secondo l’ufficio doganale locale. La dogana di Haikou ha supervisionato un totale di 944 milioni di yuan (132,5 milioni di dollari) di vendite duty-free da parte di circa 122.900 acquirenti durante le vacanze dal primo fino a ieri 8 ottobre, con una spesa media di 7.685 yuan a persona, che rappresenta rispettivamente un aumento del 13,6% e del 10% anno su anno. Per sfruttare il picco di viaggi durante le concomitanti vacanze per la Giornata nazionale e per la tradizionale Festa di meta’ autunno, il negozio duty-free di punta nel capoluogo provinciale di Haikou ha organizzato varie attivita’, tra cui degustazioni di cibo e flash mob a tema, per offrire un’esperienza di shopping diversificata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

