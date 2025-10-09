Cina | 16,34 mln viaggi transfrontalieri durante otto giorni di vacanze
La Cina ha registrato un totale di 16,34 milioni di viaggi transfrontalieri durante gli otto giorni di vacanze per la Giornata nazionale e la Festa di meta’ autunno, terminati ieri, secondo i dati ufficiali. Il numero medio giornaliero di viaggi transfrontalieri ha superato i 2 milioni, segnando un aumento dell’11,5% su base annua, ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale per l’immigrazione. Durante le vacanze, i viaggi transfrontalieri effettuati da stranieri sono aumentati del 21,6%, raggiungendo quota 1,43 milioni. Sono entrati nel Paese complessivamente 751.000 stranieri, di cui 535.000 grazie alla politica di esenzione dal visto, con un aumento rispettivamente del 19,8% e del 46,8% anno su anno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - viaggi
Cina: Shanghai, aumento dei turisti stranieri con i viaggi estivi
Trasporti: Xinjiang, +10.000 viaggi treni merci Cina-Europa nel 2025 in 2 porti ferroviari
Stop ai viaggi in Usa e dazi: perché è allarme tra Trump e Taiwan e cosa c'entra la Cina
Calosirte - Agenzia Viaggi e Tour Lecce. Bobby Mudda Producton · Victory at Xi'an (feat. Kevin MacLeod). ALLA SCOPERTA DELLA GRANDE CINA Un viaggio di gruppo unico, tra tradizioni millenarie, paesaggi mozzafiato e le meraviglie di una delle ci - facebook.com Vai su Facebook