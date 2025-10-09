La Cina ha registrato un totale di 16,34 milioni di viaggi transfrontalieri durante gli otto giorni di vacanze per la Giornata nazionale e la Festa di meta’ autunno, terminati ieri, secondo i dati ufficiali. Il numero medio giornaliero di viaggi transfrontalieri ha superato i 2 milioni, segnando un aumento dell’11,5% su base annua, ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale per l’immigrazione. Durante le vacanze, i viaggi transfrontalieri effettuati da stranieri sono aumentati del 21,6%, raggiungendo quota 1,43 milioni. Sono entrati nel Paese complessivamente 751.000 stranieri, di cui 535.000 grazie alla politica di esenzione dal visto, con un aumento rispettivamente del 19,8% e del 46,8% anno su anno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: 16,34 mln viaggi transfrontalieri durante otto giorni di vacanze