Cina | 16,34 mln viaggi transfrontalieri durante otto giorni di vacanze

Romadailynews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cina ha registrato un totale di 16,34 milioni di viaggi transfrontalieri durante gli otto giorni di vacanze per la Giornata nazionale e la Festa di meta’ autunno, terminati ieri, secondo i dati ufficiali. Il numero medio giornaliero di viaggi transfrontalieri ha superato i 2 milioni, segnando un aumento dell’11,5% su base annua, ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale per l’immigrazione. Durante le vacanze, i viaggi transfrontalieri effettuati da stranieri sono aumentati del 21,6%, raggiungendo quota 1,43 milioni. Sono entrati nel Paese complessivamente 751.000 stranieri, di cui 535.000 grazie alla politica di esenzione dal visto, con un aumento rispettivamente del 19,8% e del 46,8% anno su anno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina 1634 mln viaggi transfrontalieri durante otto giorni di vacanze

© Romadailynews.it - Cina: 16,34 mln viaggi transfrontalieri durante otto giorni di vacanze

In questa notizia si parla di: cina - viaggi

Cina: Shanghai, aumento dei turisti stranieri con i viaggi estivi

Trasporti: Xinjiang, +10.000 viaggi treni merci Cina-Europa nel 2025 in 2 porti ferroviari

Stop ai viaggi in Usa e dazi: perché è allarme tra Trump e Taiwan e cosa c'entra la Cina

Cerca Video su questo argomento: Cina 1634 Mln Viaggi