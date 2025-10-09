Cilento | Fico incontra i comitati ad Agropoli
Si è svolto presso l’Hotel Serenella di Agropoli l’incontro tra i comitati del territorio e il candidato alla Presidenza della Regione Campania, Roberto Fico, accompagnato dal consigliere regionale Michele Cammarano. Nel corso del confronto, in particolare, il Comitato Cittadino Le Cinque Terre. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: cilento - fico
Il raduno dei golosi: a Giungano torna la Festa del Fico Bianco del Cilento
Regionali, Fico sceglie il Cilento per la prima uscita pubblica: "Massima attenzione alle aree interne"
Ottati celebra il fico bianco del Cilento: terza edizione di “Ficus in Tabula”
Il Ficaccio prende tutto quello che può dalla sua terra di origine: il Cilento. Unisce il latte di mucca e il latte di pecora combinando il meglio di entrambi ed è stagionato per 40 giorni avvolto dalle morbide foglie di fico del Parco Nazionale del CIlento e Vallo - facebook.com Vai su Facebook
Ospedale di Agropoli: il comitato per la riapertura del pronto soccorso incontra il candidato presidente Roberto Fico - La Presidente del comitato Gisella Botticchio: “Sanità in emergenza: richieste chiare per restituire servizi essenziali a un territorio dimenticato” ... Come scrive msn.com
Agropoli, il Comitato per la riapertura Pronto Soccorso incontra il candidato Presidente Roberto Fico - La Presidente del comitato Gisella Botticchio: "Sanità in emergenza: richieste chiare per restituire servizi essenziali a un territorio dimenticato" ... Secondo sciscianonotizie.it