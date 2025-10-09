Ciclista travolto da un'auto sulla Salaria morto sul colpo | donna indagata per omicidio stradale

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ciclista di 61 anni è morto nell'impatto contro una Fiat Panda, guidata da una donna di 56 anni, avvenuto nella sera di mercoledì 8 ottobre su via Salaria a Roma, in direzione di Monterotondo. La donna sarà indagata per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scontro auto-bici a Roma: morto un ciclista di 61 anni - Incidente stradale mortale, ieri sera, su via Salaria, fuori dal Gra, all'altezza del chilometro 17,600, in direzione Monterotondo, a Roma.

Ciclista di 73 anni travolto da un'auto: è ricoverato in gravi condizioni.

