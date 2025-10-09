Ciclista cade per una buca stradale Aspettiamo da mesi che venga riparata
Un ciclista è caduto rovinosamente a terra lungo via Acquaviva, al confine tra Caserta e San Nicola la Strada, a causa di una profonda scanalatura lasciata sull’asfalto dopo i lavori ai marciapiedi. L’uomo, di ritorno da Caserta in bicicletta, è finito con la ruota anteriore dentro il solco e ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it
